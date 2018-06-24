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ЧС-2018: Німеччина лише вдруге в історії виграла матч Кубка світу завдяки голу в компенсований час

23 червня 23:36 490 Читать на русском
ЧС-2018: Німеччина лише вдруге в історії виграла матч Кубка світу завдяки голу в компенсований час
Німеччина святкує / фото: Твіттер збірної Німеччини

Збірна Німеччини в матчі 2 туру чемпіонату світу-2018 здобула вольову перемогу над Швецією, забивши переможний гол зусиллями Тоні Крооса на 90+5 хвилині поєдинку.

Збірна Німеччини лише вдруге в своїй історії змогла перемогти в матчі чемпіонату світу завдяки голу в компенсований час, повідомляє Gracenote Live.

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Вперше таке трапилось на ЧС-2006 завдяки голу Олівера Нойвілля у поєдинку проти Польщі, який був забитий на 90+1 хвилині.

Ця перемога дозволила Німеччині зберегти шанси на вихід з групи. Перемога над Південною Кореєю в матчі 3 туру гарантує команді Льова вихід до 1/8 фіналу ЧС-2018.

Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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ЧС 2018 Німеччина Німеччина Німеччина - Швеція ЧС-2006
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