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Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу

23 червня 23:22 4849 Читать на русском
Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Німеччини у матчі 2-го туру Чемпіонату світу 2018 у групі F драматично перемогла Швецію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Німці "обрізались" у центрі поля та подарували шведам шанс на швидку атаку. Ола Тойвонен класно обробив м'яч після передачі Віктора Клаесона та пробив повз Мануеля Нойєра.

ЧС-2018: Німеччина дотиснула Швецію в меншості на останніх секундах завдяки диво-голу Крооса

Одразу після перерви німці відновили паритет. Тімо Вернер прострілив, а Марко Ройс вдало підставив коліно під рикошет. Голкіпер майже не мав шансів зреагувати.

Тоні Кроос виконав суперудар зі штрафного на 90+5 хвилині матчу та приніс перемогу Бундестіму. Німець наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, чого аж ніяк не очікував голкіпер шведів.

Відео голів та огляд матчу:

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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ЧС 2018 Німеччина Німеччина Німеччина - Швеція Швеція Швеція Відеоновини Тоні Кроос Тоні Кроос Марко Ройс Марко Ройс Ола Тойвонен Ола Тойвонен
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