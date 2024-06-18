Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Німеччини у матчі 2-го туру Чемпіонату світу 2018 у групі F драматично перемогла Швецію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Німці "обрізались" у центрі поля та подарували шведам шанс на швидку атаку. Ола Тойвонен класно обробив м'яч після передачі Віктора Клаесона та пробив повз Мануеля Нойєра.

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Одразу після перерви німці відновили паритет. Тімо Вернер прострілив, а Марко Ройс вдало підставив коліно під рикошет. Голкіпер майже не мав шансів зреагувати.

Тоні Кроос виконав суперудар зі штрафного на 90+5 хвилині матчу та приніс перемогу Бундестіму. Німець наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, чого аж ніяк не очікував голкіпер шведів.

Відео голів та огляд матчу: