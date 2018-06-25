ЧС-2018: ФІФА почала розслідування щодо збірної Німеччини через святкування перемоги над Швецією

ФІФА відкрила дисциплінарну справу проти представників збірної Німеччини за їхні дії після перемоги 2:1 над Швецією у 2 турі групового етапу чемпіонату світу 2018.

Нагадаємо, після матчу ледь не спалахнула сутичка через неоднозначне святкування німців. Пізніше Німецький футбольний союз (DFB) вибачився перед збірною Швеції.

ФІФА розгляне непристойні жести прес-секретаря збірної Німеччини Ульрійха Фойгта та менеджера DFB Георга Белау. Ці жести були адресовані гравцям і тренерам збірної Швеції, інформує ESPN.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.