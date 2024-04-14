Зоря у рамках 24-го туру УПЛ 2023/24 приймає Чорноморець, а Полісся зіграє з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Чорноморець

Одесити й луганці реабілітувались за розгроми від грандів. Чорноморець здолав Олександрію, забивши тричі ще до перерви, а Зоря розписала нічию з СК Дніпро-1. Щоправда, обидві команди й пропускали багато (по два голи). Успіх був важливий у психологічному плані, адже підопічні Романа Григорчука здобули другу перемогу в УПЛ поспіль, забивши 3+ голів – а команда Юрія Коваля довела здатність закамбечити з 0:2 менш ніж за тайм.

У турнірному плані теж намітились хороші тенденції. Чорноморець зумів відірватись від зони перехідних матчів аж на 10 очок, де-факто закривши питання щодо прописки в еліті. Тепер слід зосередитись суто на своєму футболі, перемагаючи заради себе й вболівальників – "моряки" сильно заборгували їм навесні, вперше вигравши аж 30 вересня.

У Зорі не все так райдужно, однак шанси на виліт теж невисокі – від четвірки аутсайдерів відділяють 4 залікових бали. Ще одна перемога остаточно заспокоїла б клуб і футболістів. А там, можливо, і преміальні віддадуть :)

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Брагару (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Чорноморець

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башіч – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Гучек, Єрмаков – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Ставити на конкретний результат в УПЛ майже немає сенсу, а от на кількість голів забитись можна. Луганці стабільно забивають рівним собі або слабшим суперникам по 2 голи (винятком став лишень матч з Ворсклою), а одесити у останніх трьох поєдинках забили 8 м'ячів (один у ворота Шахтаря).

З огляду на таку результативність, можна бути впевненим у тотал більше 2,5 – настільки впевненим, наскільки це взагалі можливо у реаліях УПЛ.

Полісся – Колос

Житомиряни нарешті зупинили 8-матчеву безвиграшну серію в УПЛ (плюс був виліт із Кубка). Тиждень тому підопічні Сергія Тищенка перемогли Минай, домінуючи в першу годину зустрічі – за цей період команда забила три голи. А потім зламався Будківський, який через відсутність замін залишив команду в меншості. Досить швидко рахунок із 0:3 перетворився на 2:3, дивом на завершившись нічиєю.

Новачок УПЛ не був настільки жахливим, щоб зазнати аж стількох невдач навесні. Колектив зіткнувся з травмою Макуана (важкий удар по атаці) й регресією до середнього (Полісся перебрало очок восени), тож перемога виглядала справедливо – втім, вона ще не означає вихід із кризи. Житомирянам треба видати серію успішних матчів, щоб можна було говорити про якісь тенденції, а поки що можна говорити лишень про допомогу великого рандомайзера УПЛ.

Колос опинився у схожій ситуації, тільки ще й без перемог. Точніше, була одна – одразу після відновлення сезону, в рівному матчі проти Вереса. З того часу ковалівці зазнали чотирьох поразок поспіль, а з Металістом 1925 тиждень тому розписали нічию. Невеличким виправданням такого фіаско може слугувати календар, адже довелося зустрітись із Шахтарем, Кривбасом і СК Дніпро-1. Ярослав Вишняк додав до ього фактору проблеми з кондиціями лідерів, що нівелювало потужність складу.

Із сильними суперниками колектив виглядав навіть непогано (чого тільки вартує битва з "гірниками"), але загалом у "хліборобів" все сумно. Менше моментів створюють тільки Минай і Оболонь, а формально найкраща оборона УПЛ тримається на шаленому оверперформансі (їй недозабили понад 6 голів) та загальному посушливому стилі. Сумно, сумно аж за край.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана, Будківський (Полісся)

Дискваліфіковані: Чорноморець (Колос)

Орієнтовні склади на матч Полісся – Колос

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Танковський, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будківський

Колос: Фесюн – Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Топалов – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Коли клуби УПЛ довго не можуть виграти, ставити на них особливо небезпечно. Вони мають властивість перемагати тоді, коли цього ніхто не очікує. У даному ж випадку важко зрозуміти форму команди. Не факт, що Полісся вирвалось із кризи – а Колос не настільки слабкий, як кажуть результати.

Одне можна гарантувати – у матчах ковалівців з рівними собі не буває тотал більше 2,5

Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ