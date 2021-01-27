Одразу чотири футболісти Динамо U-21 продовжать кар'єру в одеському Чорноморці.

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До команди Сергія Ковальця приєднаються півзахисники Вадим Мащенко, Артур Ващишин та Роман Бодня, а також форвард Данило Сухоручко, повідомляє видання Динамоманія. Всі футболісти переїхали до Одеси на умовах оренди. Принципова домовленість про це досягнута – залишилось узгодити деталі і підписати відповідні папери.

Нагадаємо, Чорноморець пішов на зимову паузу на третій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, набравши 28 очок. Від лідера першості – Агробізнеса – одесити відстають на 3 пункти.

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