Сразу четыре футболиста Динамо U-21 продолжат карьеру в одесском Черноморце.

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К команде Сергея Ковальца присоединятся полузащитники Вадим Мащенко, Артур Ващишин и Роман Бодня, а также форвард Даниил Сухоручко, сообщает издание Динамомания. Все футболисты переехали в Одессу на условиях аренды. Принципиальная договоренность об этом достигнута – осталось согласовать детали и подписать соответствующие бумаги.

Напомним, Черноморец ушел на зимнюю паузу на третьей строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 28 очков. От лидера первенства – Агробизнеса – одесситы отстают на 3 пункта.

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