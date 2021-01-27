Завершилося жеребкування 1/32 фіналу Юнацької Ліги УЄФА 2020/21. З ким зіграють Динамо і Шахтар – читайте в цій новині на "Футбол 24".

У сезоні 2020/21 УЄФА змінив регламент турніру через коронавірус. Звичного групового етапу немає, натомість Юнацька Ліга УЄФА стартує з 1/32 фіналу та пройде за кубковою системою. Команди були розбиті на дві підгрупи – Шлях Ліги чемпіонів (32 клуби, які брали участь у груповому турнірі ЛЧ) та Шлях чемпіонів ліг (переможці національних юнацьких чемпіонатів з 32-х найкращих асоціацій рейтингу УЄФА, які не були в Шляху Ліги чемпіонів).

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Відповідно, Динамо U-19 і Шахтар U-19 перебували у Шляху Ліги чемпіонів, але на даній стадії турніру не могли зіграти між собою. Також УЄФА розводить клуби з України та Росії – інших обмежень не було передбачено. На стадіях 1/32 і 1/16 фіналу команди підуть двома різними шляхами, які потім об'єднаються в 1/8 фіналу, інформує офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Юнацької Ліги УЄФА:

Шахтар U-19 – Порту U-19

Динамо U-19 – Барселона U-19.

Поєдинки 1/32 фіналу пройдуть 2 та 3 березня. Дана стадія Юнацької ліги УЄФА, як і всі наступні, складається з одного матчу. Фінальний етап Юнацької Ліги УЄФА 2020/21 пройде у швейцарському Ньйоні з 17 по 20 травня.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Шахтар U-19 не вийшов із групи Юнацької ліги УЄФА, а Динамо U-19 вилетіло від Динамо Загреб в 1/16 фіналу.

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