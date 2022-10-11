Класичне під загрозою: УПЛ розглядає скасування матчів майбутнього туру та призупинку чемпіонату, – джерело
13:55 - Читать на русском
Вчорашні та сьогоднішні обстріли України російськими окупантами вплинуть на проведення матчів української Прем'єр-ліги.
УАФ та УПЛ наразі обговорюють можливість скасування матчів майбутнього туру, повідомляє Динамо Киев Inside.
Не в Лондоні чи Варшаві: Шахтар та Динамо визначились зі стадіоном, де відбудеться перше Класичне сезону
Також можуть підняти тему призупинки першості. Матчі, які мали відбутись у Києві цими вихідними вже скасували.
Додамо, що 16 жовтня мало відбутись Класичне. Зустріч Шахтаря та Динамо планувалась на Арені Львів, а початок о 17:00.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter