Вчорашні та сьогоднішні обстріли України російськими окупантами вплинуть на проведення матчів української Прем'єр-ліги.

УАФ та УПЛ наразі обговорюють можливість скасування матчів майбутнього туру, повідомляє Динамо Киев Inside.

Не в Лондоні чи Варшаві: Шахтар та Динамо визначились зі стадіоном, де відбудеться перше Класичне сезону

Також можуть підняти тему призупинки першості. Матчі, які мали відбутись у Києві цими вихідними вже скасували.

Додамо, що 16 жовтня мало відбутись Класичне. Зустріч Шахтаря та Динамо планувалась на Арені Львів, а початок о 17:00.