В Одесі зустрічалися команди, що перебували на дні турнірної таблиці. Щоправда, і Чорноморець, і Львів підходили до матчу в хорошому настрої. У минулому турі "містяни" обіграли Рух в галицькому дербі, а підопічні Григорчука взяли три очки у матчі з Минаєм.

Чорноморець на правах господаря одразу заволодів ініціативою. Одесити частіше атакували лівим флангом, де виділялися Путря і Брагару. Останній прийняв дивне рішення на 8-й хвилині, отримавши класну передачу від Кравченка з глибини. Замість удару молодий хавбек кивнув головою вздовж воріт, хоча там не було жодного партнера.

У стартовій чверті голкіпери відверто нудьгували. "Моряки" виконали кілька кросів, які стали легкою здобиччю Ільющенкова. Львів'яни огризнулися на 20-й хвилині. Крушинський виграв повітря, переправивши сферу на Бугая, а той з лінії штрафного пробив прямісінько у голкіпера.

Стерильний контроль одеситів не приносив жодних дивідендів. До середини першого тайму вони жодного разу не потурбували Ільющенкова. Якщо у центрі поля команда Григорчука впевнено працювала з м'ячем, то у фінальній третині були великі проблеми з просуванням. Лише на 38-й хвилині "моряки" спромоглися на перший удар по воротах. Після стандарту, звісно. Політило навісив, а Бобко пробив над поперечкою.

Господарі таки могли відкрити рахунок ближче до перерви. Брагару розхитав двох суперників і вивів Наумця на побачення з голкіпером, проте Влад не розібрався. Намагався обіграти воротаря і дозволив себе обікрасти. Отже, справедливі нулі після стартових 45 хвилин.

Другий тайм активніше розпочали "містяни". Крушинський, зокрема, непогано приклався здалеку. Нєпогодов лише поглядом провів м'яча поруч зі стійкою. Чорноморець відповів ударами Кравченка і Наумця. Проте у обох випадках гості спокійно відбилися. Вовкун ризиковано атакував Гладкого у власному штрафному – рефері промовчав.

Вже за мить Кравченко знайшов ніким не прикритого Єрмакова перед воротами гостей, а той прошив Ільющенкова ударом головою – 1:0. Ба більше, незабаром вже Гладкий вивалився фактично віч-на-віч з кіпером, але бездарно вистрілив над поперечкою. Праворуч сферу просив вільний партнер, який міг закотити у порожні.

Після пропущеного м'яча Львів розклеївся. Ільющенков виконав ефектний сейв після пострілу Брагару в дальню дев'ятку. Натомість Войтіховський не менш видовищним ударом метрів з 20-и влучив у стійку. "Містяни" так і не оговталися, пропустивши вдруге. Зразкову триходівку за участі Гладкого і Брагару завершив Войтіховський з другого поверху.

Зрештою Чорноморець спокійно довів справу до перемоги і покинув останню сходинку, набравши 9 очок (13 місце). Львів зі стількома ж пунктами в активі опустився на 14 позицію.

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