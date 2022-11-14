В Одессе встречались команды, находившиеся на дне турнирной таблицы. Правда, и Черноморец, и Львов подходили к матчу в хорошем настроении. В прошлом туре "горожане" обыграли Рух в галицком дерби, а подопечные Григорчука взяли три очка в матче с Минаем.

Черноморец на правах хозяина сразу завладел инициативой. Одесситы чаще атаковали левым флангом, где выделялись Путря и Брагару. Последний принял странное решение на 8-й минуте, получив классную передачу от Кравченко из глубины. Вместо удара молодой хавбек кивнул головой вдоль ворот, хотя там не было ни одного партнера.

В стартовой четверти голкиперы откровенно скучали. "Моряки" выполнили несколько кроссов, ставших легкой добычей Ильющенкова. Львовяне огрызнулись на 20-й минуте. Крушинский выиграл воздух, переправив сферу на Бугая, а тот с линии штрафной пробил прямо в голкипера.

Стерильный контроль одесситов не приносил никаких дивидендов. До середины первого тайма они ни разу не потревожили Илющенкова. Если в центре поля команда Григорчука уверенно работала с мячом, то у финальной трети были большие проблемы с продвижением. Лишь на 38-й минуте "моряки" нанесли первый удар по воротам. После стандарта, конечно. Полетило навесил, а Бобко пробил над поперечиной.

Хозяева все же могли открыть счет ближе к перерыву. Брагару расшатал двух соперников и вывел Наумца на свидание с голкипером, однако Влад не разобрался. Пытался обыграть вратаря и позволил себя обокрасть. Справедливые нули после стартовых 45 минут.

Второй тайм активнее начали "горожане". Крушинский, в частности, неплохо приложился издали. Непогодов только взглядом провел мяч рядом со штангой. Черноморец ответил ударами Кравченко и Наумца. Однако в обоих случаях гости спокойно отбились. Вовкун рискованно атаковал Гладкого в собственной штрафной – рефери промолчал.

А уже через мгновение Кравченко нашел никем не прикрытого Ермакова перед воротами гостей, а тот прошил Ильющенкова ударом головой – 1:0. Более того, вскоре Гладкий вывалился фактически на свидание с кипером, но бездарно выстрелил над поперечиной. Справа сферу просил свободный партнер, который мог закатить в пустые.

После пропущенного мяча Львов расклеился. Ильющенков выполнил эффектный сейв после выстрела Брагару в дальнюю девятку. Войтиховский не менее зрелищным ударом метров с 20-ти попал в штангу. "Горожане" так и не пришли в себя, пропустив второй раз. Примерную трехходовку с участием Гладкого и Брагару завершил Войтиховский со второго этажа.

В конце концов, Черноморец спокойно довел дело до победы и покинул последнюю строчку, набрав 9 очков (13 место). Львов со столькими же пунктами в активе опустился на 14-ю позицию.

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