Металіст, попри важкий конкретно для клубу 2022-й рік, зміг не зганьбитись після повернення в еліту. Під керівництвом Олега Ратія команда трималася в першій десятці УПЛ, демонструючи симпатичний атакувальний футбол – втім, у останніх чотирьох турах харків'яни виграти не змогли. Шанс перервати серію невдач випав у матчі з Кривбасом, у якого була своя мотивація – криворіжцям для виходу із зони вильоту не вистачало двох очок.

Перший тайм виявився досить своєрідним. Загалом, швидкості залишалися низькими, а явної переваги один над одним суперники не мали. На полі було нудно, однак час від часу команди створювали моменти з нічого.

Кривбас більше працював з м'ячем і гостріше почав зустріч. Вже на 9-й хвилині Дебелко отримав проникну передачу на лівий край штрафного й бахнув у дальній кут, змусивши Костика парирувати ногою. На 20-й він же замкнув подачу від Дібанго на ближню стійку, але Костик знову встиг зреагувати. Ще за п'ять хвилин Дебелко й Дібанго повторили спробу – втім, цього разу Роман пробив дуже слабко.

А більшого підопічні Юрія Вернидуба й не створили. Металіст міг за це покарати двічі зусиллями Танковського. На 25-й хвилині В'ячеслав прийняв крос від Картушова, обробив м'яч і завдав потужного удару метрів з 14-ти – поперечина врятувала Кривбас! У компенсований же час Танковського втратили захисники, дозволивши йому замкнути навіс Картушова. Сарнавський виручив криворіжців.

На перерву команди відправились за нулів на табло. Перша його половина виявилась не дуже цікавою, але Металіст мав відчутну перевагу в активності. Її апофеозом став момент на 65-й хвилині, коли Книш зачепився за відскок і бахнув у ближній – сфера летіла точно під стійку, але Сарнавський витягнувся й парирував.

Кривбас огризнувся на 69-й розрізним пасом на Дебелка. Роман під гострим кутом вивалився прямо на рандеву з Костиком, але пробив у зовнішній бік сітки. Харків'яни натяку не зрозуміли, за що прилетіло жорстоке покарання на 73-й хвилині – Волошин отримав передачу від Капіча, змістився до лінії штрафного й вистрілив у дальній кут. Костик не врятував. 0:1!

"Жовто-синіх" цей гол вибив з колії. До кінця зустрічі вони так нічим і не відповіли, а от Кривбас міг і подвоїти свою перевагу. На 83-й хвилині Задерака увійшов на правий край карного майданчика, двічі переклав м'яч під ногу й щільно пробив у Костика, а на 84-й Дебелко знову замкнув подачу – тепер зі стандарту. Удар з близької відстані прийшовся до рук голкіпера.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Кривбаса. Підопічні Юрія Вернидуба виграли третій матч у сезоні, набравши 12 очок і покинувши зону вильоту.

"Лобановський запрошував. Але де я і де Динамо?": чорний дощ у Донецьку, екс-капітан збірної України грає за колгосп