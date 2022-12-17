Чорноморець у своєму Telegram-каналі повідомив про розрив контракту з опорником Сергієм Петьком.

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Зауважимо, що 28-річний хавбек лише влітку приєднався до "моряків" та зіграв лише 87 хвилин, не відзначившись результативними діями.

За свою кар'єру Петько встиг пограти за Верес, Жемчужину та Волинь, а розпочинав свій шлях в УФК Харків.

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