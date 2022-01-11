Одеський Чорноморець може внести серйозні зміни до свого складу вже цієї зими.

У складі делегації Чорноморця до Туреччини вилетів 21 гравець, стверджує meta-ratings. Не змогли вирушити воротар Владислав Кучерук та форвард Владислав Ванат, обидва захворіли. З командою вилетіли 3 голкіпери: Паст, Варакута, Кринський.

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Кадірі, Дубко, Кузик, Біловар, Ларін, Сухоцький, Кравченко, Михайленко, Брагару, Вачіберадзе, Цітаішвілі, Морозюк, Путря, Бобко, Юсов, Кузик та Русин – прізвища польових гравців, які вирушили на збори з Чорноморцем.

Відзначимо, що Кринський, Бобко, Сухоцький, Кузик, Ларін, Морозюк та Русин наразі ще не підписали офіційні контракти з клубом.

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