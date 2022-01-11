Одесский Черноморец может внести серьезные изменения в свой состав уже этой зимой.

В состав делегации Черноморца в Турцию вылетел 21 игрок, утверждает meta-ratings. Не смогли отправиться вратарь Владислав Кучерук и форвард Владислав Ванат, оба заболели. С командой вылетели 3 голкипера: Паст, Варакута, Крынский.

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Кадири, Дубко, Денис Кузык, Беловар, Ларин, Сухоцкий, Кравченко, Михайленко, Брагару, Вачиберадзе, Цитаишвили, Морозюк, Путря, Бобко, Юсов, Орест Кузык и Русин – фамилии полевых игроков, отправившихся на сборы с Черноморцем.

Отметим, что Крынский, Бобко, Сухоцкий, Кузык, Ларин, Морозюк и Русин пока еще не подписали официальные контракты с клубом.

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