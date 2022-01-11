Атакувальний півзахисник Дмитро Юсов продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба клубу.

Григорчук офіційно визначився з тренерським штабом Чорноморця

28-річний футболіст перебрався до табору "моряків" з борісовського БАТЕ у статусі вільного агента. Терміни дії угоди та умови переходу не розголошуються.

Нагадаємо, Юсов – вихованець запорізького футболу. Професіональні виступи розпочав у 2010-му у місцевому Металурзі, за який виступав 5 років. Згодом вирішив спробувати себе за кордоном, де грав за білоруські Граніт, Слуцьк, Торпедо-БелАЗ та Іслоч і кишинівську Дачію. Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.

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