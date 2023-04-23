Динамо повертає чемпіонську інтригу не для себе – український Роналду, Шахтар зупинився, хто найбільше розчарував
23 квітня 16:54 - Читать на русском
В центральному матчі 22-го туру УПЛ Динамо на останніх хвилинах змогло вирвати очки у матчі проти Шахтаря (1:1) завдяки шедевру Андрієвського, який пробив Трубіна зі штрафного на останніх хвилинах поєдинку.
Шахтар та Динамо розійшлись миром в поєдинку 22-го туру, що дозволило закрутити чемпіонську інтригу. Втім, це не допоможе киянам, які відстають на 12 очок від першого місця.
Степаненко забив гол у стилі Роналду – м'яч по дивній траєкторії пірнув дуже незручно для Нещерета. Шахтар після забитого м'яча затягував час, а після гри поскаржився на якість газону. Детальніше про Класичне дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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