В центральному матчі 22-го туру УПЛ Динамо на останніх хвилинах змогло вирвати очки у матчі проти Шахтаря (1:1) завдяки шедевру Андрієвського, який пробив Трубіна зі штрафного на останніх хвилинах поєдинку.

Шахтар та Динамо розійшлись миром в поєдинку 22-го туру, що дозволило закрутити чемпіонську інтригу. Втім, це не допоможе киянам, які відстають на 12 очок від першого місця.

Степаненко забив гол у стилі Роналду – м'яч по дивній траєкторії пірнув дуже незручно для Нещерета. Шахтар після забитого м'яча затягував час, а після гри поскаржився на якість газону. Детальніше про Класичне дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".