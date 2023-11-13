"Украинский футбол на пороге исторических процессов. Впервые за почти 10 лет выборы президента УАФ станут не просто формальностью, а приведут к кадровым изменениям. Но как сделать так, чтобы одной сменой фамилий все не закончилось?

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении Павелко и Записоцкого – дело насчитывает более 100 томов

Наш футбол, особенно клубный, никак нельзя считать стопроцентно здоровым. И дело не только в том, что война мешает футболу развиваться. Нет никаких оправданий постоянным скандалам в отечественном футболе, связанным с низкой квалификацией, а иногда и откровенной предвзятостью судей. Менять футбол в Украине, закрывая глаза на дела в судейском корпусе – это выборы ради выборов.

Обзор каждого тура в различных изданиях уже давно начинается не с лучших голов, ассистов или тактических тренерских шагов, а с перечня судейских ошибок. Черноморец никогда не занимался составлением альтернативных таблиц. Но все имеет свой предел. После 14-ти туров имеем такую картину: 5 из 6 поражений в сезоне 23/24 сопровождались, мягко говоря, неоднозначными решениями судейских бригад.

Первый круг еще не закончился, а Черноморец уже собрал букет из:

— неназначенных пенальти в ворота соперника;

— вымышленных красных карточек (4 из 5);

— непоказанных красных карточек игрокам команды-соперницы.

И это лишь то, что бросилось в глаза всем и не нуждалось в слишком экспертной оценке. Черноморец надеется, что выборы президента УАФ станут настоящим катализатором для эффективных изменений в работе огромной судейской семьи. Если играть постоянно 11 на 15 или 10 на 15 – можно долго не выдержать", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, после 14-ти туров Черноморец в турнирной таблице УПЛ идет восьмым, набрав 19 очков.

Рух в зрелищном матче обыграл Черноморец – фантастический гол поставил победную точку