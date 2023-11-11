Прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо президента УАФ Андрія Павелка та генерального секретаря організації Юрія Запісоцького, яких підозрюють у розкраданні коштів, повідомляє Українська правда.

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Матеріали передали стороні захисту для ознайомлення. До слова, справа налічує понад 100 томів.

Нагадаємо, у 2022 році Павелко та Запісоцький отримали підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Їм було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена. Влітку 2023-го суд змінив фігурантам запобіжний захід – нині обоє перебувають у СІЗО та відсторонені від своїх посад.

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