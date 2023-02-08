Напередодні Чорноморець, який достроково завершив закордонний етап зборів, повернувся до України. Наступний етап підготовки пройде в Одесі, але в ньому візьмуть участь не всі гравці. Манджрекар Джеймс покинув команду, повідомляє прес-служба клубу.

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"Центральний захисник Манджрекар Джеймс, враховуючи сімейні обставини, звернувся до керівництва клубу із проханням припинити дію чинного контракту. Враховуючи важкий емоційний стан гравця, клуб пішов назустріч Джеймсу та задовольнив його прохання про дострокове припинення співпраці", – йдеться у повідомленні Чорноморця.

Варто зауважити, що канадський легіонер був одним із небагатьох іноземців, який залишився в чемпіонаті України після повномасштабного вторгнення російських військ. У першій половину сезону Джеймс відіграв у складі Чорноморця 13 матчів, у яких забив 1 гол. Нагадаємо, що наразі одесити йдуть передостанніми в таблиці УПЛ.

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