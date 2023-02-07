"Рейсів із Туреччини немає, але ми змогли всіх повернути": Чорноморець оголосив про дострокове завершення збору
Віце-президент "моряків" Володимир Генінсон прокоментував причини такого рішення, спростувавши чутки про фінансові проблеми одеситів.
"Сьогодні справді останній день закордонного збору. Чому не 13 лютого? Тому що були різні варіації термінів цього етапу підготовки, зупинилися на варіанті завершити збір 6 лютого.
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Взагалі, ми тут давно, прилетіли раніше за інші клуби – ще 13 січня. До речі, перша група футболістів уже прибула до Одеси, а вночі прилетів тренерський штаб та ще частина футболістів. Третя група завтра, а частина їдуть автобусом у зв'язку з надзвичайною ситуацією у Туреччині. Рейсів немає, але ми змогли повернути всіх.
Зараз команда матиме три дні вихідних. І збираємось на базі на адаптацію та збори в Україні", – сказав Генінсон у коментарі FanDay.
Нагадаємо, напередодні у Туреччину струсонули три потужні землетруси, які забрали життя вже кількох тисяч людей.
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