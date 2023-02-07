"Сьогодні справді останній день закордонного збору. Чому не 13 лютого? Тому що були різні варіації термінів цього етапу підготовки, зупинилися на варіанті завершити збір 6 лютого.

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Взагалі, ми тут давно, прилетіли раніше за інші клуби – ще 13 січня. До речі, перша група футболістів уже прибула до Одеси, а вночі прилетів тренерський штаб та ще частина футболістів. Третя група завтра, а частина їдуть автобусом у зв'язку з надзвичайною ситуацією у Туреччині. Рейсів немає, але ми змогли повернути всіх.

Зараз команда матиме три дні вихідних. І збираємось на базі на адаптацію та збори в Україні", – сказав Генінсон у коментарі FanDay.

Нагадаємо, напередодні у Туреччину струсонули три потужні землетруси, які забрали життя вже кількох тисяч людей.

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