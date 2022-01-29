"Рівень чемпіонату вимірюється виступом вітчизняних команд у єврокубках, тож говорити про якийсь прорив зараз не доречно. Позитивні зрушення є, але динаміка не дуже показова. За всіх поки що віддувається збірна України.

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Щодо аутсайдерів... Наразі турнірне положення таке: Чорноморець, Інгулець, Минай та Маріуполь. Звичайно, найскладніше втриматися в Прем'єр-лізі буде азовцям, а ось Чорноморець, гадаю, покине цю зону. Тому основна боротьба за виживання розгорнеться між Минаєм, Інгульцем, Львовом та Рухом", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Чорноморець та Минай перед зимовими зборами отримали нових наставників – одеситів тренуватиме Роман Григорчук, а закарпатців з затяжної кризи спробує вивести Володимир Шаран.

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