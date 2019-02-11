toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Черноморец планирует подписать центрального нападающего, – Червенков

11 февраля 20:27 193 Читати українською
Черноморец планирует подписать центрального нападающего, – Червенков
Ангел Червенков / фото: ФК Черноморец

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков подытожил сборы команды и анонсировал подписание нападающего.

"Дней пять Анталия находилась под властью непогоды, шли проливные дожди, но мы смогли провести все запланированные тренировки, кроме одной, когда пришлось заменить работу на футбольном поле занятием в зале.

Экс-игрок Динамо сообщил об уходе из Черноморца

Удалось подписать нужных нам исполнителей: Танчика, Морозенко, Голикова, Аржанова, Гошкодерю. В ближайшее время надеемся оформить отношения с еще одним новичком – центральным нападающим.

Черноморец расписал ничью с польским Ракувом

Мы предоставили команде три выходных дня, считая сегодняшний. В четверг соберемся на клубной базе в Совиньоне и продолжим подготовку к весенней части УПЛ. На 16-ое февраля запланирован спарринг с МФК Николаев",–- цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Черноморец Черноморец Ангел Червенков Ангел Червенков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
44
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук