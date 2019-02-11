Черноморец планирует подписать центрального нападающего, – Червенков

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков подытожил сборы команды и анонсировал подписание нападающего.

"Дней пять Анталия находилась под властью непогоды, шли проливные дожди, но мы смогли провести все запланированные тренировки, кроме одной, когда пришлось заменить работу на футбольном поле занятием в зале.

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Удалось подписать нужных нам исполнителей: Танчика, Морозенко, Голикова, Аржанова, Гошкодерю. В ближайшее время надеемся оформить отношения с еще одним новичком – центральным нападающим.

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Мы предоставили команде три выходных дня, считая сегодняшний. В четверг соберемся на клубной базе в Совиньоне и продолжим подготовку к весенней части УПЛ. На 16-ое февраля запланирован спарринг с МФК Николаев",–- цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.