toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Чорноморець розписав нічию з польським Ракувом

18:37 18 Читать на русском
Чорноморець розписав нічию з польським Ракувом
Чорноморець розписав нічию з польським Ракувом

Одеський Чорноморець у спарингу не зумів перемогти польський Ракув.

Товариський матч

Чорноморець – Ракув – 0:0

Рух підписав двох талановитих бразильців за рекордні гроші – їх привіз агент зірки АПЛ

Чорноморець: Литовченко (капітан), Міщенко, Грачов, Трубочкін (Голіков, 46), Рижук, Морозенко (Мусолітін, 58), Гошкодеря (Хамелюк, 65), Аржанов (гравець на перегляді, 58), Танчик, Бабенко, Норенков (Семенів, 46 ).

Одесити заволоділи ініціативою з перших хвилин, але змарнували декілька чудових нагод.

У другому таймі "моряки" продовжили наступ, але фортуна відвернулася від них. Суперник зробив декілька контрвипадів, але захист одеситів спрацював "на відмінно". У підсумку – нульова нічия.

Теги
Чорноморець Чорноморець Ракув
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Севілья
19:30
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук