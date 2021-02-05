Чорноморець оголосив про відхід Прийми
10:20 - Читать на русском
Захисник Василь Прийма більше не є гравцем одеського Чорноморця.
Прийма розірвав контракт з Чорноморцем за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.
Чорноморець підсилився чотирма гравцями Динамо – Ковалець підтвердив трансфер
Додамо, що Василь до вояжу в Одесу виступав за Карпати. Також оборонець виступав за солігорський Шахтар, італійський Фрозіноне та луганську Зорю.
До слова, Чорноморець пішов на зимову перерву на третьому місці у Першій лізі з 28 очками в активі.
Динамо – ЦСКА 1948: Циганкова і ще кількох українців мало – не допомогли навіть 2 пенальті, чекаємо на диво 6
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter