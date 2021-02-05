Захисник Василь Прийма більше не є гравцем одеського Чорноморця.

Прийма розірвав контракт з Чорноморцем за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Додамо, що Василь до вояжу в Одесу виступав за Карпати. Також оборонець виступав за солігорський Шахтар, італійський Фрозіноне та луганську Зорю.

До слова, Чорноморець пішов на зимову перерву на третьому місці у Першій лізі з 28 очками в активі.

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