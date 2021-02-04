Чорноморець підсилився чотирма гравцями Динамо – Ковалець підтвердив трансфер
Головний тренер Чорноморця Сергій Ковалець розповів про прихід до одеського клубу одразу чотирьох представників київського Динамо.
Чорноморець орендував Вадима Мащенка, Артура Ващишна, Данила Сухоручка та Романа Бодню. Про це повідомив наставник одеського клубу Сергій Ковалець в інтерв'ю Footboom.
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"Це молоді, перспективні хлопці, які, сподіваємося, посилять нашу команду. Ми зідзвонились із тренером Динамо U-21 Юрієм Морозом, який дав позитивну характеристику футболістам. Тепер все залежить від них, як швидко вони зможуть адаптуватися до стилю гри Чорноморця і дорослого футболу", – поділився фахівець.
До слова, Чорноморець пішов на зимову перерву на третьому місці у Першій лізі з 28 очками в активі.
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