Чорноморець орендував Вадима Мащенка, Артура Ващишна, Данила Сухоручка та Романа Бодню. Про це повідомив наставник одеського клубу Сергій Ковалець в інтерв'ю Footboom.

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"Це молоді, перспективні хлопці, які, сподіваємося, посилять нашу команду. Ми зідзвонились із тренером Динамо U-21 Юрієм Морозом, який дав позитивну характеристику футболістам. Тепер все залежить від них, як швидко вони зможуть адаптуватися до стилю гри Чорноморця і дорослого футболу", – поділився фахівець.

До слова, Чорноморець пішов на зимову перерву на третьому місці у Першій лізі з 28 очками в активі.

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