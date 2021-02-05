Черноморец объявил об уходе Приймы
10:20 - Читати українською
Защитник Василий Прийма больше не является игроком одесского Черноморца.
Прийма разорвал контракт с Черноморцем по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.
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Добавим, что Василий до вояжа в Одессу выступал за Карпаты. Также защитник выступал за солигорский Шахтер, итальянский Фрозиноне и луганскую Зарю.
К слову, Черноморец ушел на зимний перерыв на третьем месте в Первой лиге с 28 очками в активе.
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