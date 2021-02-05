Защитник Василий Прийма больше не является игроком одесского Черноморца.

Прийма разорвал контракт с Черноморцем по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Черноморец усилился четырьмя игроками Динамо – Ковалец подтвердил трансфер

Добавим, что Василий до вояжа в Одессу выступал за Карпаты. Также защитник выступал за солигорский Шахтер, итальянский Фрозиноне и луганскую Зарю.

К слову, Черноморец ушел на зимний перерыв на третьем месте в Первой лиге с 28 очками в активе.

Динамо – ЦСКА 1948: Цыганкова и еще нескольких украинцев мало – не помогли даже 2 пенальти, ждем чудо 6