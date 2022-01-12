Черговим новачком Чорноморця став словенський вінгер Руді Пожег Ванкас, повідомляє прес-служба одеського клубу.

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Деталі угоди не розголошуються, однак Transfermarkt вказує, що за "моряків" 27-річний футболіст виступатиме до 30 червня 2023 року.

Останньою командою Пожега був Марібор, який він покинув у статусі капітана. У поточному сезоні провів за словенський клуб 21 поєдинок у всіх турнірах, в який забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі. Також Руді вже встиг дебютувати за національну збірну своєї країни. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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