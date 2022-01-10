Український голкіпер Євген Паст продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".

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Умови угоди не повідомляються. За інформацією Transfermarkt, 33-річний воротар приєднався до одеського клубу у статусі вільного агента, а його контракт розрахований на 1,5 року – до літа 2023-го.

Нагадаємо, у поточному сезоні Паст провів у складі СК Дніпро-1 лише 4 поєдинки, в яких пропустив 5 голів та 1 матч відстояв на нуль.

До слова, Євген вже виступав за Чорноморець: з 13 років – за молодіжні команди, а у 2009-му приєднався до основи, з якою грав у Лізі Європи. Також встиг побігати за Зірку та Десну.

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