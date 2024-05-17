У п'ятницю в Другій лізі відбувся один поєдинок. Читайте огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2023/24, 29-й тур

Реал Фарма – Нива В – 0:4

Голи: Рогульський, 28, Ничипоренко, 75, Загорулько, 85, Петленко, 89

Вінницька Нива на виїзді розгромила Реал Фарму. Рогульський відкрив рахунок у першому таймі, а вже по перерві Ничипоренко, Загорулько та Петленко розбили суперника.

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Таким чином, Реал Фарма програв вже у шостому матчі поспіль та залишився на 11 місці з 19 очками. Нива Вінниця з 33 пунктами піднялась на восьму сходинку.

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