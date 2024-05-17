Центрбек дортмундської Борусії Ніклас Зюле не в оптимальній формі перед головним матчем у кар'єрі.

Борусія днями провела відкрите тренування для вболівальників у рамках підготовки до фіналу Ліги чемпіонів. Вирішальний матч сезону відбудеться 1 червня у Лондоні – на Вемблі дортмундці зіграють проти Реала.

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У соцмережах особливу увагу звернули на форму Зюле. Центральний захисник, попри високий зріст, давно має проблеми з зайвою вагою. Однак цього разу навіть за його нормами все виглядало занадто. Живіт звисав, з'явилося друге підборіддя.

Ніклас програв конкуренцію за місце в старті Хуммельсу та Шлоттербеку, але регулярно отримує ігровий час. Зокрема, ще на груповому етапі ЛЧ проти ПСЖ він в ефектному стрибку зупинив м'яч на лінії після удару Мбаппе.

Зюле перейшов у Борусію з Баварії, отримавши високу зарплату та обіцянку про центральну роль у проєкті. Цей статус захисник втратив. Юліан Нагельсманн не викликав Нікласа у збірну Німеччини на домашнє Євро-2024.