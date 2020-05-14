Чорноморець офіційно призначив Ковальця головним тренером

Одеський Чорноморець оголосив ім'я нового головного тренера команди.

Клуб Першої ліги на своєму офіційному сайті підтвердив призначення Сергія Ковальця.

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Контракт з попереднім тренером Остапом Маркевичем та його штабом розірваний за обопільною згодою. Новий керманич визначиться зі списком своїх помічників пізніше, наразі йому допомагатиме старший тренер Чорноморця-2 Андрій Ущаповський. Останнім клубом Ковальця був Оболонь-Бровар, з яким він попрощався взимку. Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці.

Додамо, що Ковалець має досвід виступів за "моряків" і у статусі гравця – у сезоні 1996/97 він провів 11 матчів та відзначився 4 голами.

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