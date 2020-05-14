toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Чорноморець офіційно призначив Ковальця головним тренером

16:33 345 Читать на русском
Чорноморець офіційно призначив Ковальця головним тренером
Сергій Ковалець / Сайт Чорноморця

Одеський Чорноморець оголосив ім'я нового головного тренера команди.

Клуб Першої ліги на своєму офіційному сайті підтвердив призначення Сергія Ковальця.

Макаров анонсував несподіваний варіант завершення сезону у Першій лізі

Контракт з попереднім тренером Остапом Маркевичем та його штабом розірваний за обопільною згодою. Новий керманич визначиться зі списком своїх помічників пізніше, наразі йому допомагатиме старший тренер Чорноморця-2 Андрій Ущаповський. Останнім клубом Ковальця був Оболонь-Бровар, з яким він попрощався взимку. Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці.

Додамо, що Ковалець має досвід виступів за "моряків" і у статусі гравця – у сезоні 1996/97 він провів 11 матчів та відзначився 4 голами.

"На Блохіна не тримаю зла": легендарного віртуоза Динамо забракували через серце – замість футболу радили грати у шахи

blog_ava
Тимчик анонсував повернення в Динамо, але є нюанси
09:21
2929
Теги
Перша ліга Сергій Ковалець Сергій Ковалець Остап Маркевич Остап Маркевич Чорноморець Чорноморець
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
8
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук