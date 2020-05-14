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Черноморец официально назначил Ковальца главным тренером

16:33 25 Читати українською
Черноморец официально назначил Ковальца главным тренером
Сергей Ковалец / Сайт Черноморца

Одесский Черноморец объявил имя нового главного тренера команды.

Клуб Первой лиги на своем официальном сайте подтвердил назначение Сергея Ковальца.

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Контракт с предыдущим тренером Остапом Маркевичем и его штабом расторгнут по обоюдному согласию. Новый рулевой определится со списком своих помощников позже, пока ему будет помогать старший тренер Черноморца-2 Андрей Ущаповский. Последним клубом Ковальца был Оболонь-Бровар, с которым он попрощался зимой. После 19-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке.

Добавим, что Ковалец имеет опыт выступлений за "моряков" и в статусе игрока – в сезоне 1996/97 он провел 11 матчей и отметился 4 голами.

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Первая лига Сергей Ковалец Сергей Ковалец Остап Маркевич Остап Маркевич Черноморец Черноморец
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