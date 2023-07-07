В офіційному телеграм каналі одеський клуб підтвердив перехід словенського хавбека. Йон Шпорн приєднався до Чорноморця на правах вільного агента. Одесити не розголосили подробиці угоди зі словенцем.

"Дива не буде": легенда Динамо оцінив новий сезон УПЛ, спрогнозувавши фаворитів

Майже всю свою кар'єру 26-річний хавбек провів на батьківщині. Шпорн виступав за Хорн, Мура, Драва та Целє. Саме в останньому клубі футболіст грав до недавнього часу. Загалом за Целє Шпорн зіграв у 85 матчах, в яких забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.

До слова, хавбек став другим словенцем у складі Чорноморця. За одеську команду вже виступає захисник Лука Гучек.

Кіпер-гренадер із Севастополя, бомбардир з англійським досвідом і талант з аматорського футболу: нові імена УПЛ