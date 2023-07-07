В официальном телеграмм канале одесский клуб подтвердил переход словенского хавбека. Йон Шпорн присоединился к Черноморцу на правах свободного агента. Одесситы не разгласили подробности соглашения со словенцем.

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Практически всю свою карьеру 26-летний хавбек провел на родине. Шпорн выступал за Хорн, Мура, Драва и Целе. Именно в последнем клубе футболист играл до недавнего времени. Всего за Целе Шпорн сыграл в 85 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

К слову, хавбек стал вторым словенцем в составе Черноморца. За одесскую команду уже выступает защитник Лука Гучек.

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