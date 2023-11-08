"Мені стає потрохи зрозуміло, що робиться з Чорноморцем – їх притримують. Мені дуже шкода Романа Йосиповича. Недаремно він на початку сезону говорив про суддівство. Тоді їх відпустили, й він дав хороший результат. Зараз розмови закінчилися, й подивіться, що у грі з Металістом 1925 було зроблено. Вилучення смішне. Таке враження, що людина свідомо хотіла залишити Чорноморець у меншості. Багатші команди не чіпають, але бідніші, які за рахунок ігрових якостей намагаються піднятися, а їм відразу б'ють по голові.

Камбек імені "джокерів" у віддеоогляді матчу Металіст 1925 – Чорноморець – 2:1

Для суддів це так само корисно, бо вони хочуть, щоб угорі були багаті, оскільки тоді грошей більше йде. Я буду просити, щоб ті, хто має можливість, звернув увагу на цю ситуацію з Чорноморцем.

Чорноморець добре виглядає та може претендувати на трійку, поки свою гру шукає Дніпро-1. Кривбас, Полісся. До того ж вони обіграли Полісся (1:0). Тобто тут може бути боротьба і конкуренти просто прибивають. Зараз вони хочуть між собою до зими визначити п'ятірку, а інші нехай між собою грають. При тому, що це йде з боку прямих конкурентів, які відчувають цю боротьбу. Якщо ми зараз це не поборемо, то буде дуже велика проблема", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Чорноморець програв Металісту 1925 в скандальному матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Металіст 1925 на очах Реброва оформив камбек з Чорноморцем, граючи понад тайм у більшості