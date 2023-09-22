Матч у Києві між Оболонню та Вересом мав важливе значення для обох команд, адже вони почали грузнути в останній четвірці УПЛ. "Народник клуб" тримався на передостанній позиції в зоні прямого вильоту, а "пивовари" посідали місце в зоні плей-офф за виживання. У таких умовах нічия нікого не влаштовувала.

Як правило, підопічні Валерія Іващенка створюють невелику кількість моментів, однак на старті звітної зустрічі вони мали аж п'ять гольових епізодів. Вже на 3-й хвилині Краснопір обікрав Вовченка й вилетів на рандеву з голкіпером – Олег обійшов Паста, але подальший удар виявився занадто слабким. М'яч перехопили.

Ще через п'ять хвилин Краснопір зачепився в опорній зоні за винос від Рибки. Форвард пройшов уперед і бахнув метрів з 22-х у правий нижній. Паст врятував Верес! На 13-й він же увірвався на правий край штрафного й пробив у ближній кут – неточно!

18 хвилина подарувала Оболоні ще один топ-момент. Нагієв обігрався у стіночку з Мединський і прострілив на 11 метрів, куди прилетів Тарануха. Ростислав пробив у ближню дев'ятку, однак Паст парирував. Зрештою, на 22-й хвилині Чернов завдав прямого удару зі штрафного – м'яч рикошетом від стінки поцілив у поперечку!

Верес майже нічим не відповідав. Навіть зачепитися за м'яч на цьому відрізку зустрічі рівнянам не вдавалося. Лишень в другій половині першого тайму гра вирівнялась, а Гайдучик навіть міг забити гол ударом з лівого краю карного майданчика. Вийшло точно по позиції Рибки. Оболонь відповіла на 43-й хвилині черговим моментом Краснопіра – він замкнув подачу Мединського з кутового, пробивши над каркасом.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, що не могло не тішити Верес. "Пивовари" повністю переграли гостей, однак на старті другого тайму підопічні Сергія Лавриненка прокинулись. Вже на 47-й хвилині Шарай вривався на лівий край штрафного та прострілював на дальню стійку – втім, Сікейра не зміг поцілити у порожній кут!

За кілька хвилин новий пас з лівого краю замикав Гайдучик. Повз ближню! Надалі гра заспокоїлась, аж поки на 70-й хвилині Верес не забив – це свіжий Марусич втік по лівому флангу й покотив під удар Гайдучику в порожні ворота. Все б нічого, але лайнсмен помітив офсайд у Максима. Рахунок не змінився.

Кияни поступово вирівняли гру й навіть могла вирвати перемогу на останніх хвилинах. На жаль для "пивоварів", постріли Суханова й Мединського з меж штрафного та його околиць пройшли поруч з каркасом. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию – Верес так і залишився у зоні вильоту, а от Оболонь тимчасово піднялась на 12-ту позицію.