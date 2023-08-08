Колишній півзахисник Динамо Ахмед Алібеков може продовжити кар'єру у Чорноморці, повідомляє "ТаТоТаке".

"Їхатиму в іншу команду": екс-гравець Шахтаря зі скандалом покине Полісся – все через гучне святкування чемпіонства

25-річний хавбек наразі тренується з "моряками" і намагається переконати тренерський штаб одеситів у своїй профпридатності.

Ще один потенційний новачок команди – Владислав Вакула, який минулого тижня залишив Полісся після скандалу. У Совіньйон 24-річний вінгер також приїде на перегляд.

Нагадаємо, Алібеков – вихованець Динамо. За головну команду киян дебютував у березні 2018 року у матчі проти Ворскли. Виступав в оренді за ліберецький Слован, російську Уфу, Зорю та Львів. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Вакула з 2019 по 2022 роки перебував у системі Шахтаря. В січні 2021 року він мав підписувати контракт з Маріуполем, але потрапив напідпитку в ДТП. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. У Ворсклі гравець теж не закріпився, а останні півтора року виступав за Полісся. Transfermarkt править за нього у 250 тисяч євро.

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