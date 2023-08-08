Бывший полузащитник Динамо Ахмед Алибеков может продолжить карьеру в Черноморце, сообщает "ТаТоТаке".

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25-летний хавбек сейчас тренируется с "моряками" и пытается убедить тренерский штаб одесситов в своей профпригодности.

Еще один потенциальный новичок команды – Владислав Вакула, который на прошлой неделе покинул Полесье после скандала. В Совиньон 24-летний вингер также приедет на просмотр.

Напомним, Алибеков – воспитанник Динамо. За главную команду киевлян дебютировал в марте 2018 года в матче против Ворсклы. Выступал в аренде за либерецкий Слован, российскую Уфу, Зарю и Львов. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Вакула с 2019 по 2022 годы находился в системе Шахтера. В январе 2021 года он должен был подписывать контракт с Мариуполем, но попал выпивший в ДТП. Перед этим его отчислили из Десны за нарушение режима. В Ворскле игрок тоже не закрепился, а последние полтора года выступал за Полесье. Transfermarkt оценивает его 250 тысяч евро.

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