"Ніхто мене не усунув, просто я не входжу до планів Калитвинцева. Я їхатиму в іншу команду. Більше я нічого казати не хочу. Мужики, ви – журналісти, дізнавайтесь інформацію в інших місцях. Мене ці питання дістали, якщо чесно, щодня телефонуєте, я не маю часу", – зазначив Вакула в коментарі Fanday.

Полісся офіційно оголосило про трансфер лідера молодіжної збірної України

Журналіст Михайло Співаковський озвучив причину відходу Владислава з Полісся: "Наскільки знаю, була ситуація в кінці сезону, коли Полісся відзначало своє перше місце в Першій лізі. Не можемо говорити, що десь там одна людина накидалася та десь там полізла в бійку. Там сталася певна передряга – не буду вдаватися в деталі, це не дуже етично.

Але знайшли саме Вакулу. Ситуація в тому, що Вакула вже в принципі там був на "жовтій картці", як я розумію. І після цієї ситуації його не на трансфер, а просто звільнили. Наскільки я знаю, зараз ведеться розмова, щоб, можливо, Роман Григорчук поспілкувався з Вакулою і, може, знайшов якусь спільну мову".

Зірковий українець, який брав Суперкубок УЄФА, знищив Скрипника – чому Україна втратила єврокубкову команду в дивній грі