Полісся дебютувало в УПЛ з впевненої перемоги над Вересом, а СК Дніпро-1 пропускав перший тур заради підготовки до ЛЧ. На жаль, зміни розкладу не допомогли команді Кучера уникнути вильоту від Панатінаїкоса. Ще одна неприємна новина – відхід Артема Довбика у Жирону.

Заміняти бомбардира довелося атакувальному хавбеку Третьякову. Вже на 6-й хвилині екс-лідер Олександрії міг відкривати рахунок, але після обрізки Козака легко пробив у руки Кудрику. Це був головний момент СК Дніпро-1 за весь тайм. Не допомогло навіть вилучення Кушніренка на 20-й хвилині. Захисник Полісся побачив пряму червону за грубий підкат проти Бланко.

Юрію Калітвінцеву явно слід нагадати підопічним про дисципліну, адже в минулому турі житомиряни також догравали у меншості (тоді пряму червону показали Гітченку).

Навіть вдесятьох новачок еліти виглядав компактно і впевнено. Швидкість Макуана дозволяла створювати бодай якусь гостроту. Реактивний конголезець підчатував неохайну передачу Сарапія і елегантно перекидав Кінарейкіна – центрбек виправив помилку, вибивши м'яч з лінії воріт. Перший тайм закономірно завершився нулями.

У перерві обидва тренери провели по заміні. Кучер замінив Пасіча на Танчика, а Калітвінцев випустив Назаренка замість Козака. Півфіналіст молодіжного Євро дебютував за новий клуб після скандального відходу якраз зі СК Дніпро-1.

Другий тайм розпочався з дальної спроби Бабенка, яку зафіксував Кудрик. Віце-чемпіон затиснув Полісся на своїй половині і нарешті досяг свого. Бланко нібито змирився з виходом м'яча за бокову лінію, але потім увімкнувся і знищив Огірю на правому фланзі. Пішла передача в район півкола на Рубчинського, який дещо незграбно підкинув м'яч Піхальонку. Хавбек збірної України ідеально піймав сферу, "прошивши" Кудрика ударом в ближній кут, – 1:0.

Юний Ківінда мав подвоювати перевагу дніпрян, але з вбивчої позиції вліпив у воротаря. Розплата прийшла на 87-й хвилині. Спочатку Денис Шурман призначив небезпечний штрафний за гру рукою, а потім верхньою кінцівкою торкнувся м'яча і Когут, який стояв у стінці – пенальті. Янаков чітко пробив з "позначки".

СК Дніпро-1 не зламався та зміг вирвати всі 3 очки. Вже у компенсований час Бабенку вдався фантастичний удар з 30 метрів. Крушинський ледь не спровокував чергову бійку у матчі дніпрян, але все обійшлось жовтими картками. 2:1 – команда Кучера розпочинає чемпіонат з натужної перемоги над новачком.

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