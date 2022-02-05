Голкіпер Артем Малиш може продовжити кар'єру у Чорноморці, повідомляє FootBoom.

Екс-хавбек Динамо продовжить кар'єру у чемпіонаті Естонії

21-річний воротар нині перебуває у таборі одеситів у Туреччині і намагається зарекомендувати себе в очах Романа Григорчука.

Нагадаємо, Малиш – вихованець Динамо. Останнім його клубом був Інгулець, який він покинув 5 січня у статусі вільного агента. Загалом за команду з Петрового провів 7 матчів, в яких пропустив 9 голів (ще у 3 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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