Голкипер Артем Малыш может продолжить карьеру в Черноморце, сообщает FootBoom.

Экс-хавбек Динамо продолжит карьеру в чемпионате Эстонии

21-летний вратарь находится в лагере одесситов в Турции и пытается зарекомендовать себя в глазах Романа Григорчука.

Напомним, Малыш – воспитанник Динамо. Последним его клубом был Ингулец, который он покинул 5 января в статусе свободного агента. В общей сложности за команду из Петрово провел 7 матчей, в которых пропустил 9 голов (еще в 3 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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