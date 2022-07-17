Український форвард Юрій Коломоєць може продовжити кар'єру в Чорноморці, повідомляє SportArena.

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32-річний футболіст нині перебуває на перегляді у таборі одеситів. Напередодні він взяв участь у переможному спарингу проти молдавської Дачії (2:0), вийшовши на поле на 65-й хвилині.

Нагадаємо, Коломоєць – вихованець Кривбаса. Встиг пограти за Нафтовик-Укрнафта, Гірник, Олександрію, Ворсклу, Волинь, Полісся та Минай. Є у нього досвід виступів і за кордоном – за угорський МТК, естонську Левадію і таджицький Істіклол. У 2017 році Юрій дебютував за збірну України у матчі проти Словаччини (2:1).

Минулий сезон розпочинав у Поліссі (2 голи у 12 матчах). У лютому 2022-го перейшов у Минай, однак через початок війни не встиг зіграти жодного матчу. Transfermarkt оцінює гравця у 175 тисяч євро.

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