Украинский форвард Юрий Коломоец может продолжить карьеру в Черноморце, сообщает SportArena.

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32-летний футболист находится на просмотре в лагере одесситов. Накануне он принял участие в победном спарринге против молдавской Дачии (2:0), выйдя на поле на 65-й минуте.

Напомним, Коломоец – воспитанник Кривбасса. Успел поиграть за Нефтяник-Укрнефть, Горняк, Александрию, Ворсклу, Волынь, Полесье и Минай. Есть у него опыт выступлений и за границей – за венгерский МТК, эстонскую Левадию и таджикский Истиклол. В 2017 году Юрий дебютировал за сборную Украины в матче против Словакии (2:1).

Прошлый сезон начинал в Полесье (2 гола в 12 матчах). В феврале 2022-го перешел в Минай, однако из-за начала войны не успел сыграть ни одного матча. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

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