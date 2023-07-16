Голкіпер Чорноморця Олексій Шевченко отримав пошкодження майже одразу після переходу в одеський клуб.

Чорноморець намагається тримати в секреті травму новачка одеситів Олексія Шевченка, повідомляє журналіст Ігор Семйон.

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Наразі невідома важкість пошкодження, але в клубі сподіваються, що Шевченко встигне відновитись до початку чемпіонату України (28 липня).

Нагадаємо, після 5 років перебування у Шахтарі (і лише 9 матчів за основу) Олексій вирішив покинути донеччан і приєднався до команди Романа Григорчука в Одесі.

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