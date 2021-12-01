Як відомо, власник одеського Чорноморця Леонід Клімов вже декілька років намагається продати клуб. Американська компанія Allrise Capital раніше придбала лише стадіон Чорноморець. За останні тижні сторони також дійшли згоди щодо продажу майна арени, включаючи підігрів, табло, систему кондиціювання.

Революція у Чорноморці: "моряки" можуть отримати нових власників – відмова від "динамівського" вектору

Щодо клубу, то американців не влаштувала сума, яку раніше просив Климов – 50 млн євро (разом зі стадіоном). Після продажу арени президент "моряків" оцінив клуб у 10 млн євро для американців та 7 млн ​​– для Владислава Гельзіна та його партнерів, які заявляли про бажання придбати Чорноморець.

За інформацією ТаТоТаке, тепер Клімов погодився знизити ціну вдвічі – вона коливається в межах 3,5-5 млн євро. Саме про таку вартість домовились з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським. Наразі угода ще не закрита, але це планують зробити до кінця року.

Нагадаємо, після 16-ти турів Чорноморець йде у турнірній таблиці УПЛ на 13-й сходинці, набравши одинадцять очок.

Чорноморець програв Десні та продовжив прикру домашню серію