Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов озвучив інформацію, що вже незабаром у Чорноморці відбудуться грандіозні зміни.

Одеські бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський скоро можуть стати новими власниками Чорноморця – угода близька до завершення, повідомив Денисов у ефірі Великого футболу.

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Їм належить Одеський аеропорт, готелі "Лондонська", "Брістоль", "Пасаж" та київський "Президент-готель", а також тютюнова компанія "Тедіс". Серед планів щодо розвитку клубу – повна зміна складу, відмова від орендованих та ставка на вихованців Чорноморця.

Цікаво, що наразі у команді виступає чимала кількість гравців, які належать київському Динамо, а очолює одеситів Юрій Мороз – екс-тренер динамівської молодіжки.

До слова, одесити наразі посідають 13 місце у чемпіонаті, маючи в активі 11 очок.

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