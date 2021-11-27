Чорноморець підходив до гри на 13-й сходинці (стикові матчі за прописку в УПЛ), тому очки для підопічних Мороза були вкрай необхідними. Натомість Десна розташовувалась у середині таблиці. Чернігівці значно віддалились від зони єврокубків, але і щодо вильоту їм не варто хвилюватись.

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Команди повільно входили в гру, ближче до середини тайму темп збільшився, атаки все частіше відбувались з обох сторін. Відкрили рахунок гості. Після подачі з кутового на дальній стійці оборона Чорноморця залишила без опіки Андрія Тотовицького, який легко перевів м'яч у порожні ворота.

Пропущений гол змусив господарів прокинутись. До свистка на перерву футболісти Чорноморця мали кілька хороших нагод вирівняти становище. Ванат, Смирний, Агавімян пробивали, а останній поцілив у стійку. Відпочивати Десна пішла за мінімальної переваги у рахунку.

Старт другого тайму дав зрозуміти, що чернігівці намагатимуться втримати перемогу масивною обороною, а одесити – пройти ці захисні редути. Сили залишали господарів ближче до фінального свистка, і Денис Безбородько навіть покарав Чорноморець ще одним голом, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у форварда. Все ж чернігівці досягли бажаного результату – 1:0.

Перемога дозволила Десні тимчасово піднятись на 6-ту сходинку, поки головні переслідувачу ще не зіграли свої матчі. Чорноморець з 11-ма заліковими балами залишився 13-м. Варто відзначити, що у нинішньому сезоні одесити ще жодного разу не тішили власних вболівальників перемогою у домашньому матчі.

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