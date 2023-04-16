В Одесі сьогодні буде проведено дуже цікавий поєдинок. По-перше, зустрічаються два колективи, які роблять серйозну ставку на пресинг та активну роботу з м'ячем. По-друге, у них дуже серйозна турнірна мотивація – Чорноморець тримається всього в одному очку від зони вильоту, а Ворсклу від неї відділяють лише чотири.

"Моряки" навесні виглядали цікавіше. Підопічні Романа Григорчука навесні не програли жодного матчу, здобувши дві перемоги – а в останніх турах вони ще й відібрали очки у потужних суперників. Причому нічия з Шахтарем сталася за дуже сміливого футболу, а з Олександрією втримали 1:1 при грі у меншості.

У полтавців все набагато складніше. Перемога над Інгульцем тиждень тому стала для Ворскли першою за шість турів – вона хоч і була заслуженою, але все ж мінімальною. До цього полтавці поступилися Зорі та Олександрії, а також розписали нічиї з Вересом і Металістом 1925.

Але це ще не всі проблеми. У перших чотирьох весняних турах підопічні Віктора Скрипника пропустили вісім голів – лишень харків'яни не забивали у ворота Ісенка. Луганці та олександрійці накидали голкіперу по три м'ячі, а якби Павло не виконав два поспіль сейви з пенальті, то три голи він би пропустив і від Вереса. Питань до воротаря взагалі немає – просто Ворсклу можна легко порвати звичайними лонгболами на хід вінгерам.

Сьогодні дізнаємось, чи не стала перемога над Інгульцем переломною. В тій зустрічі, до речі, надовго вилетів Юрченко – і це проблема. Поки можна лишень констатувати, що без бразильських захисників полтавці виглядають значно надійніше.

Так чи інакше, сьогодні буде дуже важко, адже Чорноморець у тактичному та ігровому плані зараз є одним із найкращих в УПЛ. До такого рівня "зелено-білим" ще пахати й пахати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Юрченко (Ворскла)

Дискваліфіковані: Демченко, Непогодов (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Ворскла

Чорноморець: Паст – Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Політило, Кузик – Бадібанга, Хадіда, Алефіренко

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула – Челядін, Павлюк– Сефері, Скляр, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери не бачать у цій парі явного фаворита. Ним би мали назвати Чорноморець, однак одесити втратили Демченка та основного голкіпера. Та і ворскляни своєю перемогою над Інгульцем сплутали карти. Саме тому робити прогноз на цей поєдинок непросто.

Логіка підказує, що одесити по грі сильніші за нинішніх полтавців, тож треба ставити на їхню перемогу. Втім, варто пам'ятати, що команди рівні за кадровим потенціалом, а Ворскла доволі непогано виглядає в позиційному наступі – просто у неї слабка реалізація та привізна оборона. Однак і Чорноморець в захисті не безгрішний!

Ми ризикнемо поставити на результативну нічию. Так чи інакше, матч обіцяє вийти цікавим.

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