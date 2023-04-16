Шахтар в рамках 21-го туру УПЛ зустрінеться зі Львовом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар зустрічається зі Львовом вдруге за тиждень. Перша зустріч була проведена у вівторок – очікувалось, що це буде легкий винос аутсайдера, який навіть не варто вмикати. Втім, "містяни" до перерви виглядали навіть краще за "гірників", а потім взагалі вийшли вперед завдяки автоголу Гочойлешвілі.

Лишень після цього донеччани згадали, ким вони є, швидко відігравшись і потім 30 хвилин бомбардуючи ворота 16-ї команди чемпіонату. Зрештою, перемогу на останніх секундах приніс Келсі, який шикарно вийшов на заміну, однак навряд чи фанати Шахтаря сильно тішились. Занадто вже статичним і банальним був футбол "помаранчево-чорних" у цій зустрічі.

Одразу ж пригадався матч проти Металіста у позаминулому турі, де підопічні Ігора Йовічевіча ледь не втратили мінімальну перемогу. Нічия з Чорноморцем дивувала своєю справедливістю та відкритим малюнком гри, і навіть з Кривбасом до 80-ї хвилини виникали проблеми. Хто знає, на якій позиції тримався б зараз Шахтар, якби не шалена різниця в класі та дальні удари Судакова (забив криворіжцям та львів'янам).

Частково дані проблеми можна пояснити епідемією травм. Що і говорити, коли у Шахтаря вилетіли усі праві вінгери, а в поєдинку зі Львовом "гірники" надовго втратили Криськіва.

Продовжує відновлюватись Джурасек, і навіть два запасні голкіпери тренуються індивідуально. Це не виправдовує футбол донеччан, але вони проявляють волю та стабільно набирають очки – осічка з Чорноморцем навесні поки що залишається єдиною.

Сьогодні підопічні Ігора Йовічевіча мають хорошу мотивацію. Вони можуть відірватись від СК Дніпро-1 вже на 7 очок, що є дуже серйозним гандикапом – навіть при грі "спортклубівців" у запасі. Це не гарантуватиме золотих медалей, але посилить психологічний тиск на конкурента й розкриє крила Шахтарю.

Втім, рахувати очки до стартового свистка не варто. Як показали два останніх матчі, Львів не можна недооцінювати – це ризикує вилитись у серйозні неприємності. СК Дніпро-1 за рахунку 3:0 несподівано пропустив від "містян" двічі за кілька хвилин, а "гірників" взагалі змусили відігруватись в середині другого тайму. Підопічні Анатолія Безсмертного поступово прогресують.

Якби команда ще й нормально оборонялась, то ситуація у турнірній таблиці виглядала б значно краще. Львів досі залишається на дні, відставши від зони перехідних матчів вже на 6 очок. Тим не менш, після сьогоднішньої зустрічі у "містян" залишиться ще 9 турів для порятунку, причому в суперниках вже не буде лідерів – а значить сьогодні можна зіграти так же розкуто, як і у вівторок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Зубков, Швед, Джурасек, Козік, Різник (усі – під сумнівом), Криськів

Дискваліфіковані: Степаненко – Муравський

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Львів

Шахтар: Трубін – Конопля, Ракицький, Матвієнко, Михайліченко – Назарина, Бондаренко – Гочолейшвілі, Тотовицький, Судаков – Келсі

Львів: Юрчук – Грисьо, Ігор, Дитятьєв, Кузик – Мильченко, Алібеков, Беляєв, Богунов – Свржняк – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Результат не тисне на Львів. На порятунок в УПЛ ще достатньо часу, а перемоги чи хоча б нічиєї від "містян" сьогодні ніхто не вимагав. Це – проблема для Шахтаря, адже суперник знову отримав можливість діяти сміливо або хоча б без паніки.

Враховуючи характер останнього матчу, нікого б вже не здивувала сенсація. Тим не менш, перемога "гірників" у вівторок продемонструвала, що вони мають достатньо кадрів і класу, аби перемагати аутсайдерів. Навіть за найбільш скрутних умов. Саме тому ми знову поставимо на тріумф підопічних Ігора Йовічевіча.